Kater Lio im Prättigau verschwunden: Nachbarn finden ihn auf dem Kirchturm

Am 19. Dezember verschwand der Kater namens Lio in St. Antönien spurlos. Familie Hossni-Flütsch, die das Berggasthaus «Gemsli» in St. Antönien betreibt, fing an, sich Sorgen zu machen. Schliesslich hatte der zweieinhalbjährige Kater Lio schon zwei Unfälle hinter sich, die ihn drei Zehen und eine Schnittwunde am Bein gekostet hatten. Zwei Wochen lang tauchte der Stubentiger nicht mehr auf.