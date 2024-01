Neu im eigenen Restaurant: Mit kreativen Ideen wollen sie die Bündner Gäste anlocken

Sie haben alle in den letzen Wochen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt: neue Gastronominnen und Gastronomen in der Churer Altstadt. Ihre Konzepte reichen von der Boutique mit Küche über das Lesecafé und den Takeaway-Betrieb bis zur Küche des Himalaya. Das sagen sie über ihre Pläne und Ideen.