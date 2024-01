Aus der Ehrung zum 100. Geburtstag ist ein Vermächtnis geworden

Er konnte sie am 20. November letzten Jahres noch höchstselbst in seiner Heimatgemeinde Trun in Empfang nehmen, die Gabe zu seinem 100. Geburtstag. Seine Freunde und Bekannten vom romanischen Churer Stammtischtreffen Canorta Fontaniva waren es, die seinem grossen Jubiläum zu Ehren ein Buch für ihn vorbereitet hatten, eine Hommage an Alexi Decurtins, den Doyen der romanischen Sprache und der surselvischen Wörterbücher.