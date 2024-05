Habt ihr die Polarlichter in der Südostschweiz gesehen? Schickt uns eure schönsten Bilder

Das farbenfrohe Phänomen ereignete sich am späten Freitagabend. Der Nachthimmel über der Schweiz erstrahlte rötlich bis pink. Wie die Sternwarte und der Wetterdienst des Bundes mitteilen, sind Polarlichter in den mittleren Breiten eine Seltenheit. Normalerweise kämen sie, wie der Name schon sagt, hauptsächlich in der Polarregion vor. Der Grund für das Naturschauspiel war, dass auf der Sonne derzeit besonders viele Eruptionen stattfinden.