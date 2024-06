Den Fischen unter die Flossen greifen

In Davos wurde kürzlich zum Spatenstich für die erste Fischwanderhilfe an der Landwasser angesetzt. Wie die Elektrizitätswerk Davos AG (EWD) am Dienstag mitteilte, wurden die Arbeiten für solch ein Projekt beim Kraftwerk in Davos Glaris aufgenommen. Das 2011 in Kraft getretene revidierte Gewässerschutzgesetz verpflichte die Inhaber von Wasserkraftanlagen dazu, ökologische Beeinträchtigungen durch die Nutzung der Wasserkraft bis 2030 zu beseitigen. Zu diesen gehöre auch die Beeinträchtigung der Fischwanderung. Hindernisse, welche die Fischwanderung wesentlich beeinträchtigten, müssten saniert werden.