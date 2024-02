550 Menschen schlitteln den Flüelapass hinab

Am vergangenen Samstag sind insgesamt 550 Menschen beim «Red Bull Sledgends» den Flüelapass hinunter geschlittelt. Die Teilnehmenden seien für dieses Event aus der ganzen Schweiz angereist. Doch wie es bei einem Rennen allseits bekannt ist, stand hier nicht die schnellste Zeit im Vordergrund: «Dabei galt es, der Durchschnittszeit aller Beteiligten von 00:30:50.04 am nächsten zu kommen», heisst es in einer Medienmitteilung. Zwar sei Ursina Wendler, Mitglied des Rodelclubs Davos, die schnellste Teilnehmerin des Rennens gewesen, aber Silvio Bersorger holte sich stattdessen die oberste Treppenstufe des Siegerpodests, weil er am nächsten an der Durchschnittszeit dran war.