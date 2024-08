Deshalb lieben wir unsere Schweiz

Ganz egal ob in der Val Müstair, mittendrin in Zürich City oder irgendwo im Muotathal: Am 1. August verbindet die Schweizerinnen und Schweizer der Nationalfeiertag. Während die einen an diesem Tag einen traditionellen Brunch besuchen, üben andere noch fleissig die Nationalhymne. Am Abend zieren dann Höhenfeuer in den Bergen oder Feuerwerke in den Städten die Schweizer Landschaft. Doch was macht unsere Schweiz eigentlich so speziell? Hier habt ihr ein paar spannende Fakten und Merkmale: