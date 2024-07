Warum werden die heissesten Tage die Hundstage genannt?

Und wie sieht es jetzt aus mit den heissesten Tagen? In den kommenden Tagen gehe es im Norden der Schweiz mit den Temperaturen aufwärts, schreibt der Meteorologe Roger Perret im Meteoblog dieses Wetterdiensts. Am Samstag lägen 30 Grad und mehr drin, so wie derzeit schon im Süden der Schweiz. Die bisherigen Jahresrekorde von 33,5 Grad am 15. Juli in Chur und von 34,3 Grad am Montag in Biasca dürften aber bestehen bleiben. Dies, weil bereits am Sonntag – zumindest im Norden – die Temperaturen wieder deutlich unter 30 Grad sinken dürften.