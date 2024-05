Ist die diesjährige Ernte wegen der Eisheiligen bedroht?

Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die frostigen Eisheiligen in den vergangenen Jahren meistens ausgeblieben sind. Frost und Kälte sind auch in diesem Jahr kein Thema, wie Meteonews schreibt. An diesem Wochenende dominiert die Sonne und das Temperaturniveau ist frühsommerlich. Im Laufe des Sonntagnachmittags und Sonntagabends steigt das Risiko laut dem Wetterdienst für Platzregen und erste Gewitter allmählich an. Am Montag teilt sich die Sonne den Himmel mit Haufenwolken, dazu kommen weitere Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen zwar leicht zurück, bleiben aber angenehm. In den Alpen wird es leicht föhnig. Das ist auch Dienstag der Fall. Am Mittwoch («kalte Sophia») regnet es im Süden aus aktueller Sicht kräftig, auch im Norden gestaltet sich der Tag sehr wechselhaft mit Regengüssen und eingelagerten Gewittern. Mit Höchsttemperaturen von 25 Grad kann es in diesem Jahr also sogar eher zu «Schweissheiligen» kommen, anstatt zu Minustemperaturen.