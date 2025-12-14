Skiweltcup St. Moritz: Teste hier dein Wissen rund um die Veranstaltung

St. Moritz rüstet sich wieder für ein spektakuläres Ski-Weltcup-Wochenende. Vom 12. bis 14. Dezember messen sich die besten Fahrerinnen der Welt auf der legendären Piste in rasanter Abfahrt und spannendem Super-G. Der traditionsreiche Austragungsort im Engadin lockt Fans nicht nur mit sportlicher Höchstleistung, sondern auch mit seiner einzigartigen Kulisse zwischen schneebedeckten Bergen und dem St. Moritzersee.

In diesem Quiz könnt ihr testen, wie gut ihr den Klassiker im Wintersport wirklich kennt: