Das grosse Orientierungsquiz zur Zeitumstellung

Eigentlich hätte die EU die Zeitumstellung schon längst abschaffen wollen. Nur leider sind sich die Politikerinnen und Politiker bisher nie einig geworden, ob neu nur noch Sommerzeit oder Winterzeit gelten soll. Und solange müssen wir wohl auch in der Schweiz die Uhren zweinmal im Jahr drehen. Das ewige Hin und Her sorgt manchmal für Verwirrung auf. Mit einem Quiz über die Zeit wollen wir uns vergewissern, in welcher wir Zeit wir eigentlich leben.