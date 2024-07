Theater Muntanellas präsentiert «The Future is Now!»

Anhand dieser Geschichte erarbeitet das Theater Muntanellas in Cazis mit sing- und theaterbegeisterten Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren verschiedene Lieder und Theaterszenen. In der letzten Sommerferienwoche, vom 5. bis 9. August, verwandelt sich der Proberaum in der Psychiatrischen Klinik Beverin in ein futuristisches Sing-, Tanz- und Theaterzentrum. Zum Motto «The Future is Now!» setzen sich die Teilnehmenden mit der Klimabewegung und dem Naturschutz auf kreative und künstlerische Art und Weise auseinander.