Nandro Solar: Kritik kurz vor der Abstimmung – EWZ kontert

Während das «Solarexpress»-Projekt Sedrunsolar in Tujetsch kaum auf Opposition stösst, sieht sich das Vorhaben Nandro Solar im Surses kurz vor der kommunalen Abstimmung von Ende Januar mit Kritik konfrontiert. Nicht nur von der Umweltseite, die an der vom Stadtzürcher Elektrizitätswerk EWZ geplanten Anlage am Piz Cartas bemängelt, sie sei räumlich zerfleddert und beeinträchtige mehrere kleinräumige Landschaftskammern, sondern explizit auch aus Tourismuskreisen.