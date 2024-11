Warum Abstandhalten Leben retten kann

Gemäss BFU ist überhöhte Geschwindigkeit die häufigste Ursache für tödliche Unfälle auf Schweizer Strassen. Pro Jahr sterben durchschnittlich 60 Menschen. Die Geschwindigkeit anpassen und langsamer fahren hilft (selbstverständlich!) – mehr Abstandhalten aber genauso. Wieso? Das erklären wir in diesem Serviceartikel.

Unterschätze nie die Reaktionszeit

Kommt ein Fahrzeug früher zum Stillstand, steigt die Wahrscheinlichkeit, eine Kollision zu vermeiden oder zumindest die Kollisionsgeschwindigkeit zu reduzieren. Wer genügend Zeit zum Reagieren haben will, muss also zwingend ausreichend Abstand halten. Das Stichwort hierzu ist Reaktionszeit oder noch genauer: Bremsreaktionszeit. Diese umfasst die Zeit für die geistige Verarbeitung der Information, die Zeit für die motorische Reaktion und die Reaktionszeit des Fahrzeugs, so die BFU auf ihrer Website. Es geht also um die Zeit, bis der Fuss auf der Bremse angelangt ist – eine Unterschätzung dieser Zeit kann fatale Folgen haben. Ist die Zeit zum Reagieren zu kurz, sprich der Abstand zum nächsten Fahrzeug zu klein, «tätscht» es.

Wie viel Abstand ist «genug»?

Für Personenwagen gelten die beiden Faustregeln «Halber Tacho» sowie die «Zwei-Sekunden-Regel».

«Halber Tacho»:

Im Verhältnis zwischen Personenwagen beträgt der Abstand mindestens halb so viele Meter wie die Geschwindigkeit in Kilometern. Dies bedeutet zum Beispiel, dass bei Tempo 120 km/h der Abstand mindestens 60 m sein muss. «Halber Tacho» entspricht einem Abstand von 1,8 Sekunden.

(Quelle: BFU)