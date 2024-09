Tatort Maiensäss: Welche Sicherheitsbauten sind erlaubt?

Wie können sich also Hüttenbesitzerinnen und -besitzer gegen solche Einbrüche Schützen? Eine Lösung sind Sicherheitsumbauten. Laut Reto Nick, Geschäftsführer vom Hauseigentümerverband Graubünden, unterliegen Maiensässe in Graubünden aber strengen Bauvorschriften. Diese Bauten befinden sich oft in abgelegenen, geschützten Naturgebieten oder in Zonen, die baulich stark reglementiert sind, um das Landschaftsbild und die historische Bausubstanz zu erhalten. Dies kann Umbauten und Modernisierungen erheblich erschweren, was auch Sicherheitsmassnahmen betrifft.