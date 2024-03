Pfnüsel bei Hund oder Katze? So könnt ihr euren Haustieren helfen

Die eher gefrässigen Hunde oder Katzen werden sich jetzt freuen, denn: Ein wichtiger Aspekt ist gemäss Vier Pfoten die Nahrungsaufnahme. Ein Extraguetzli liegt also in dieser Zeit drin. «Erkältete Haustiere essen und trinken oft weniger, weil sie Probleme mit ihrem Geruchs- und Geschmackssinn haben», heisst es im Schreiben. Ermutigt also eure Fellnasen dazu, ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen. Vielleicht hilft es, etwas Wasser unter das Futter zu mischen. Das Tier dürfe nicht dehydrieren. Die Flüssigkeitsaufnahme trage auch dazu bei, dass sich der Schleim im hinteren Teil der Nase und des Rachens löse.