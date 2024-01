Nach einer schlaflosen Nacht: Wie komme ich gut durch den Tag?

«Zu viel Kaffee und zu späterer Stunde zu sich zu nehmen, ist wiederum auch nicht zu empfehlen», so Ruckstuhl. Durch das Trinken von Getränken mit hohem Koffeingehalt baue der Körper eine übermässige Menge an Adenosin auf und dieser Überschuss werde im Schlaf oft nicht vollständig abgebaut. Der Überschuss an Adenosin trägt daher zur morgendlichen Müdigkeit bei, was bewirkt, dass mehr Koffein zu sich genommen wird. Und so beginnt ein Kreislauf, der zu schlechterem Schlaf und Müdigkeit am Tag führt. «Es lohnt sich, regelmässig Wasser zu trinken und wenn möglich ab und zu nach draussen zu gehen», sagt Ruckstuhl. Frische Luft regt den Kreislauf an. Gleichzeitig versorgt uns das Sonnenlicht nicht nur mit Vitamin D, sondern stoppt die Melatonin-Produktion und regt die Bildung des Hormons Serotonin an, das als Wohlfühlhormon gilt und die Stimmung aufhellt, was unsere Leistungsfähigkeit aktiviert. Gleichzeitig kann man sich auch ein bisschen bewegen. Vielleicht hat man Zeit für einen kurzen Spaziergang, nur schon, um den Körper durchstrecken und so Energie zu tanken und die Blutzirkulation im Körper kurzzeitig zu verbessern.