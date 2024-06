Wenn Wasser ganze Felsblöcke ins Tal schiebt

Eine Rüfe bewegt ein Vielfaches an Material als ein hochwasserführender Fluss. Bei einem grösseren Murgang sind mehrere Hunderttausend Kubikmeter Material in Bewegung. In der Schweiz haben grössere Murgänge bis zu 200'000 Kubikmeter Geröll transportiert, das entspricht 10'000 bis 15'000 Lastwagen.