Acht Reiter, acht Ponys und ein Feld voller Schnee

Am letzten Wochenende im Januar steht traditionell der Snow Polo World Cup in St. Moritz an. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Januar, werden wieder Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem zugefrorenen St. Moritzersee zum einzigen «High Goal Tournament» – also einem Poloturnier in der höchsten Spielklasse – auf Schnee erwartet.