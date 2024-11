Davos macht offiziell sauber

In Davos kann ab jetzt hochoffiziell sauber gemacht werden. Der 17-köpfige Davoser Grosse Landrat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag ein Strassenreinigungskonzept positiv zur Kenntnis genommen. Für dessen Umsetzung wurden einstimmig jährlich wiederkehrende Kosten von 170’000 Franken genehmigt, ebenfalls bewilligt wurde eine einmalige Investition von 200’000 Franken für den Bau eines Absetzbeckens. Mit 16:1 Stimme gutgeheissen wurde eine Teilrevision der Ortsplanung zur Erweiterung der örtlichen Golfzone. Diese Teilrevision dient als Grundlage, um eine durch einen Murgang verschüttete Spielbahn des Golfplatzes wiederherzustellen und damit die Attraktivität des gesamten Platzes zu steigern. Mit elf zu sechs Stimmen beschloss der Grosse Landrat zudem, für 2025 die Quote für den Grundstückserwerb durch Personen im Ausland auf dem bisherigen Stand von 60 Prozent zu belassen. (béz)