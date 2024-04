Ursina Lardi: «In Chur wurden die Weichen gestellt»

Die in Berlin lebende Schauspielerin wurde bereits im Jahr 2010 mit dem Anerkennungspreis geehrt und äussert sich dankbar für die erneute Auszeichnung: «In einem Abstand von fast 15 Jahren den Anerkennungspreis und dann den grossen Kulturpreis der Stadt Chur zu bekommen, ist etwas ganz Besonderes, weil es ein Ausdruck tiefer Verbundenheit ist. Graubünden ist meine Heimat, nach meiner Kindheit in Poschiavo und Samedan verbrachte ich prägende Jugendjahre in Chur. Gerade, was meinen Beruf als Schauspielerin angeht, wurden in Chur die Weichen gestellt. In den letzten Jahren bin ich im Stadttheater mit mehreren Produktionen zu Gast gewesen. Chur blieb also über diese ganzen Jahre und bis heute Teil meines Theaterlebens.»