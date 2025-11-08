×

Dienstältester Gemeindepräsident der Schweiz kommt aus Graubünden

Ein besonderes Jubiläum hat Attilio Savioni in der Gemeinde Castaneda am Samstag gefeiert. Er ist seit 45 Jahren an der Spitze des Dorfes im Calancatal. Seine lange Dienstzeit bleibt eine Ausnahme.

08.11.25 - 16:42 Uhr
Graubünden
Über vier Jahrzehnte: Attilio Savioni ist schon lange Ge­mein­de­am­mann von Castaneda.
Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone
