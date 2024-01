Nach Unfall bei Andeer: Feuerwehr musste eingeklemmten Mann befreien

Auf der Autostrasse A13 bei Andeer kam es zu einem schweren Unfall. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war ein 54-jähriger Autofahrer gegen 6 Uhr von Hinterrhein kommend in Richtung Thusis unterwegs. Nach der Rofla-Galerie geriet er mit seinem Auto in einer Rechtskurve über die Strassenmitte hinaus und das Fahrzeug kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen, bei dem ein 46-jähriger Mann am Steuer sass.

Der Autofahrer wurde eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Strassenrettung der Feuerwehr Andeer mussten ihn bergen. Ein Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden versorgte den schwer verletzten Mann. Die Rega brachte ihn schliesslich ins Kantonsspital Graubünden in Chur.

Strasse für mehrere Stunden gesperrt

Wie die Polizei weiter schreibt, war die A13 während gut zwei Stunden für sämtlichen Verkehr gesperrt. Der Schwerverkehr sei in den Warteräumen zurückgehalten und der Leichtverkehr über die Kantonsstrasse umgeleitet worden. (red)