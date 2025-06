14-Jährige wird auf Fussgängerstreifen in Thusis von Lastwagen erfasst

Zum Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der Compognastrasse in Thusis. Eine 14-Jährige kam aus einer Quartierstrasse und wollte den Fussgängerstreifen überqueren. Sie bemerkte dabei einen Lastwagen nicht, der auf der Compognastrasse in Richtung Cazis fuhr, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Gerade als sie den Fussgängerstreifen betrat, erfasste sie die Flanke des Lastwagens und sie wurde zu Boden gerissen.

Die 14-Jährige wurde bei der Kollision und dem Sturz schwer verletzt, wie es heisst. Anwesende und Mitarbeiter eines nahe gelegenen Altersheims betreuten die Verletzte sofort. Die Rettung versorgte sie ebenfalls notfallmedizinisch, bevor die Rega sie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur flog. Auch die Feuerwehr Thusis und das Care-Team Graubünden standen im Einsatz. (red)