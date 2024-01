Bündnerinnen werden erst spät Mutter, Glarnerinnen stattdessen ein wenig früher

In den vergangenen 50 Jahren hat sich das durchschnittliche Alter der Schweizerinnen bei der Geburt ihres ersten Kindes verändert. Das Bundesamt für Statistik hält in einer Statistik fest, die im September vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, dass die Schweizer Frauen in den Siebzigerjahren durchschnittlich 27 Jahre alt waren, als sie zum ersten Mal Mutter wurden.