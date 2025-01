So sollen Baumschläfer und Co. in Graubünden erforscht werden

Nur wenige Zentimeter gross und ein paar Gramm schwer: Wer dem Baumschläfer auf die Spuren kommen will, muss sich gehörig anstrengen. Doch genau das versucht nun eine Forschergruppe – um das Tierchen künftig besser zu schützen.

Marius Kretschmer

Graubünden

Ganz schön niedlich: Dieser Baumschläfer isst von einem Strauch Beeren. Pressebild Milos Andera