Chur: Messerstiche im Stadtgarten beschäftigen Gericht

von Theo Gstöhl

Am Nachmittag des 10. August 2022 kam es im Churer Stadtpark zu einem blutig endenden Streit unter Drogenkonsumenten. Angeklagt der versuchten vorsätzlichen Tötung stand nun am Donnerstag ein 33-jähriger Mann vor dem Regionalgericht Plessur. Er wurde aus dem vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf (Zürich) zum Prozess nach Chur gebracht.