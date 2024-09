Traditionelle Schuhmacherei gewinnt 40’000 Franken

Die Schuhmacherei hat zwei Standorte. Beide befinden sich im Puschlav. In Pontresina befindet sich das Fachgeschäft, in Le Prese der Hauptstandort für Schuhreparaturen. In der kleinen Werkstatt am Lago di Poschiavo werden jährlich etwa 3000 Paar Bergschuhe und Kletterfinken repariert. Diese kommen jeweils per Paket mit der Post an. «Am Morgen öffne ich zuallererst die Pakete und sehe mir an, was die Kunden genau haben möchten.»