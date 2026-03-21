Tödlicher Unfall in Sedrun: Rentner verwechselt Bremse mit Gaspedal
Am Freitagvormittag ist es in Sedrun zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Rentner ist in eine Schülergruppe gefahren und hat dabei mehrere Beteiligte verletzt – eine tödlich.
Am Freitagvormittag ist es in Sedrun zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Rentner ist in eine Schülergruppe gefahren und hat dabei mehrere Beteiligte verletzt – eine tödlich.
21.03.26 - 09:44 Uhr
Graubünden
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