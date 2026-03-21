×

Tödlicher Unfall in Sedrun: Rentner verwechselt Bremse mit Gaspedal

Am Freitagvormittag ist es in Sedrun zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Rentner ist in eine Schülergruppe gefahren und hat dabei mehrere Beteiligte verletzt – eine tödlich.

Südostschweiz
21.03.26 - 09:44 Uhr
Graubünden
Mit dem Auto eine Schülergruppe erfasst: Die Fahrt eines 87-Jährigen endet für eine Betroffene tödlich, mehrere Kinder wurden verletzt.
Mit dem Auto eine Schülergruppe erfasst: Die Fahrt eines 87-Jährigen endet für eine Betroffene tödlich, mehrere Kinder wurden verletzt.
Pressebild
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren