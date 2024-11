«Idiomvoice» als Rettung von Sursilvan? Studenten der FHGR erschaffen ein Sprachmodell

Am Samstag, 23. November, können Sursilvan-Sprechende in Chur ihre Sprache für das neue Sprachmodell spenden, wie es in der Mitteilung der Fachhochschule Graubünden heisst. Die Sprachdaten werden neben denen der Lia Rumantscha gesammelt. Das Ziel ist, Sprachkenntnisse sowohl in der Region als auch in der Diaspora zu stärken und die Sprache durch digitale Werkzeuge im Alltag präsent zu halten.