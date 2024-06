Unwetter im Misox, Ärger auf der Lenzerheide und Co.: Diese fünf Themen haben euch diese Woche in den Bann gezogen

Die tragische Situation nach den Unwettern in Südbünden hat uns diese Woche beschäftigt – und euch bewegt. Ebenso wolltet ihr unbedingt alles zum neuen Job von Ex-HCD-Sportchef Raeto Raffainer wissen und erfahren, wie Fabian «Bane» Florin die dritte Ausgabe des Street Art Festivals erlebt hatte.

Diese fünf Themen der letzten Juniwoche haben euch als Online-Leserschaft auf «suedostschweiz.ch in den Bann gezogen:

1. Eine Person tot aufgefunden - Informationen aus dem Unwettergebiet im Misox

In den Tagen nach den heftigen Unwettern in Südbünden gab es laufend neue Informationen aus dem Gebiet. In unserem Ticker haben wir alles festgehalten: Die Behörden informierten, das Gebiet wurde besichtigt und zahlreiche Helferinnen und Helfer sind noch immer im Einsatz.