Die drohende Ludothek-Schliesssung, eine Alpabfahrt und der Grossbrand in Fideris haben euch diese Woche besonders interessiert

Die drohende Schliessung der Ludothek Zizers hat euch in der zu Ende gehenden Woche bewegt. Ebenso habt ihr euch am vergangenen Sonntag für die Wahl- und Abstimmungsergebnisse interessiert. Und ihr wolltet sehen, wie es nach dem Brand in einer Lagerhalle in Fideris aussieht.

Diese fünf Themen der letzten Maiwoche haben euch als Online-Leserschaft auf «suedostschweiz.ch in den Bann gezogen:

1. «Wir standen kurz vor der Schliessung»

Ob neuen Angeboten scheinen Ludotheken ihre Daseinsberechtigung zu verlieren. Auch die Ludothek Zizers kämpft ums Überleben. Hinzu kam der Verlust der langjährigen Liegenschaft. Doch die Verantwortlichen haben Lösungen gesucht - und gefunden.