Der Neustart für den «Holländer» in Landquart und Co.: Diese fünf Themen haben euch diese Woche in den Bann gezogen

Martijn van der Linden zieht sich nach über 25 Jahren als Betreiber des «Holländers» zurück – ein Thema, das uns diese Woche intensiv beschäftigt und auch euch stark interessiert hat. Auch die Überschwemmungen in St. Moritz und der Polizeieinsatz in der Freibadanlage Obere Au in Chur vom Montagabend haben euer Interesse geweckt.

Diese fünf Themen der zweiten Juliwoche haben euch als Online-Leserschaft auf «suedostschweiz.ch in den Bann gezogen:

1. Holländer vom «Holländer» in Landquart übergibt Bierkrug und macht in Fläsch weiter

In Landquart geht eine Ära zu Ende. Martijn van der Linden, der Betreiber der Beiz «Holländer», hört auf. Der Niederländer selbst gab dem Lokal einst seinen Namen. Doch was passiert jetzt mit Pizza und Bier in Landquart? Wir haben mit dem beliebten Gastronom gesprochen: