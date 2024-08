Bündner Student schläft draussen statt in einer WG und Co.: Diese fünf Themen haben euch diese Woche in den Bann gezogen

Das Schicksal von Gabriele Punzi aus Chur, der wegen des akuten Wohnungsmangels in einer Hängematte unter freiem Himmel nächtigt, hat uns beschäftigt – und euch bewegt. Ebenso wolltet ihr erfahren, wie es dazu kam, dass einer Älpler-Familie Kuhglocken gestohlen wurden, und ihr wolltet wissen, wie ein 14-jähriger Bündner mit dem Fotografieren begonnen hat.

Diese fünf Themen der dritten Augustwoche haben euch als Online-Leserschaft auf «suedostschweiz.ch in den Bann gezogen:

1. Weil er keine Wohnung findet, schläft dieser Bündner in einer Hängematte

Es ist wohl eine Situation, die vielen bekannt sein dürfte: die endlose Suche nach einer Wohnung. Gabriele Punzi aus Chur studiert in Bern und findet es schwierig, eine preiswerte Wohnmöglichkeit zu finden. Punzis Lösung ist eine Hängematte, in der er bei Wind und Wetter in der Nähe der Universität schläft.