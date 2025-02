Valentinstag – so klappt das perfekte Date

Trotz der Unterstützung durch die Dating-Coachin ist Sara Marti am Ende ohne Partner nach Hause gekehrt. Doch eines wird im Gespräch mit Monica Mazzoni deutlich: Jeder Mensch ist unterschiedlich. Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht das Richtige sein. Es geht darum, sich selbst zu verstehen, zu wissen, was man sucht und sich nicht von äusseren Erwartungen oder kurzfristigen Ergebnissen verunsichern zu lassen. Am Ende ist es wichtig, authentisch zu bleiben und sich Zeit zu nehmen, den passenden Partner zu finden – ohne Druck und in einem Tempo, das sich gut anfühlt.