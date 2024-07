Calanda Arena zieht Bilanz: Ein Ort, wo Nationen zusammenkommen, um Fussball zu feiern

Nein, Public Viewings sind nicht so mein Ding.

Nein, Public Viewings sind nicht so mein Ding.

Ja klar, ich finde die Stimmung an Public Viewings toll.

Ja klar, ich finde die Stimmung an Public Viewings toll.

Aktuell sind wir sehr zufrieden, wie es läuft. Genau weil wir es eben zum ersten Mal so machen, wussten wir ja auch gar nicht, wie es wirklich sein wird. Sollten wir Änderungen vornehmen, wären es nur kleine, aber im Grossen und Ganzen sind wir mit der Calanda Arena sehr zufrieden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Bekannter von Vereinsmitgliedern war beim Trainingslager der Schweizer Nati mit dabei. Er hat dann einfach mal Fabian Schär gefragt, ob er bei so einem Video mit dabei wäre, und Fabian stimmte zu. Es war ganz toll, dass er das für uns gemacht hat.

Aber besonders freuen wir uns natürlich darüber, dass die Schweiz so weit gekommen ist und wir bis jetzt schon fünf Spiele mitverfolgen konnten.

Wir sind sehr zufrieden. Bei den Schweizer Spielen hätten wir wahrscheinlich auch doppelt so viele Tickets verkaufen können. Auch die Festwirtschaft wird rege genutzt, da hilft es natürlich auch, wenn ein Team wie die Schweiz gewinnt, denn dann wird mehr konsumiert. Und wenn die Spiele bereits um 18 Uhr beginnen, essen viele auch «Znacht» in der Arena.

Aber das ist kein Vergleich zum Sieg der Schweiz, das war wirklich eine riesige Party, und genau für solche Momente machen wir das auch. TV Südostschweiz war zu Besuch in der Calanda Arena beim Spiel von Rumänien gegen die Niederlande:

Rico Castelberg, bekanntlich kochen bei der Europameisterschaft die Emotionen hoch. Hat das in der Calanda Arena auch schon zu hitzigen Auseinandersetzungen zwischen den Fans geführt?

Verantwortlich für das Public Viewing ist der Verein Vier A, der die Veranstaltung zum ersten Mal organisiert. Wie ist die Stimmung in der Arena, und wie viele Fans lockt das Spektakel regelmässig auf den Theaterplatz? Rico Castelberg, Co-Leiter des Vereins, gab TV Südostschweiz Einblicke hinter die Kulissen der Calanda Arena:

Mit dabei am Public Viewing in Chur - ob die Veranstaltung den Gästen gefällt?

EM-Fieber in der Calanda Arena in Chur

Seit rund drei Wochen fesselt die Fussball-Europameisterschaft der Männer Fans in ganz Europa. Im Zentrum des Geschehens: die Calanda Arena im Herzen von Chur, die die Spiele im grossen Stil überträgt. Ausgestattet mit einer riesigen Leinwand, Sitz- und Stehplätzen und einem Gastronomieangebot wird hier das Fussballerlebnis grossgeschrieben.