CEO der Psychiatrischen Dienste Graubünden geht nach Bern

Josef Müller, CEO der Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR), hat eine Berufung als CEO an die Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) Bern erhalten und wird dieser folgen. So heisst es in einer Medienmitteilung der Psychiatrischen Dienste Graubünden. Josef Müller hat während der letzten 25 Jahre die PDGR geleitet und zur Entwicklung des Unternehmens und dessen Positionierung beigetragen.



Es wurde ein Ablöseprozess definiert, welcher einen reibungslosen Übergang der operativen Führung des Unternehmens gewährleisten wird, heisst es weiter. Josef Müller wird die PDGR im September verlassen, jedoch weiterhin als Berater des Verwaltungsrates mit der PDGR verbunden bleiben. Bis zur Wahl der Nachfolge werde sein bisheriger Stellvertreter, Marc Kollegger, ab dem 1. Juli 2024 interimistisch die operative Führung der PDGR als CEO übernehmen.

Die Stelle als CEO der PDGR werde demnächst öffentlich ausgeschrieben und über die Nachfolge zu gegebener Zeit informiert. (red)