Ein WEF-Wanderprotest mit Brückenaktion und Mega-Stau

Vor dem heutigen Beginn des 54. Jahrestreffens des Davoser World Economic Forum (WEF) kam es zu bereits im Vorfeld angekündigten Protestaktionen. Am Samstagvormittag hatten sich am Bahnhof Küblis rund 350 Demonstrantinnen und Demonstranten zur Teilnahme an der Winterwanderung für Klimagerechtigkeit versammelt. «Fuck Capitalism», «Eat the Rich» und «Make them pay» stand unter anderem auf den Bannern der Protestierenden, die aus der Schweiz, Deutschland und Österreich angereist waren. Die Route führte bei teils klirrender Kälte über Wanderwege zunächst bis nach Klosters.