Langlauf Masters World Cup 2025 Klosters

Programmhighlights

Am Sonntagabend, 9. März 2025, erfolgt auf dem Bahnhofplatz Klosters mit der offiziellen Eröffnungszeremonie der feierliche Auftakt zum Masters World Cup 2025. Musikalische Darbietungen lokaler Gruppen und der Einzug der Fahnen der teilnehmenden Nationen empfangen die Sportler: innen und stimmen auf die kommende Rennwoche ein.



Das Plauschrennen «Champion’s Race» am Mittwochabend, 12. März 2025, ist ein weiteres Highlight. Im unterhaltsamen Biathlon-Wettkampf messen sich Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Kultur. Gestartet wird in 3er-Teams, ein Teammitglied übernimmt die Schiessdisziplin, die beiden anderen Mitglieder absolvieren die Langlaufrunden.



Am Donnerstag, 13. März 2025 wartet eine kleine Sensation: An den Staffelwettkämpfen wird die erfolgreichste Staffel der Schweiz wieder gemeinsam am Start stehen. Mit ihrem historischen Staffel-Sieg 2010 im Weltcup in La Clusaz sorgten Toni Livers, Dario Cologna, Remo Fischer und Curdin Perl für eine absolute Sensation. Nach 15 Jahren wird das Quartett wieder gemeinsam in Klosters am Start stehen.

Natürlich bieten auch die Renntage viel Spannung und Unterhaltung. Die Wettkämpfe gehen von 5-30km im Laufstil klassisch oder Freistil, perfekt präparierte Loipen führen vom zentralen Skistadion durch ein Winterwunderland in prächtiger Bergkulisse und bieten den Zuschauer:innen beste Aus- und Einblicke ins Geschehen.



Dominik Heeb, OK-Präsident für den Masters World Cup 2025 freut sich: «Wir geben alles, um gemeinsam mit den rund 800 Läuferinnen und Läufern aus aller Welt ein grosses Langlauffest mit viel Freude am Langlaufrennsport feiern zu können. Wir sind bereit!»

www.mwc2025.com