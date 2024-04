Talebene bei Rona soll von Swissgrid-Freileitung entlastet werden

Auf Gebiet der Gemeinde Surses hat die nationale Netzgesellschaft Swissgrid vor, ihre Hochspannungsfreileitung zu erneuern – und dabei teilweise auch zu verlegen. Konkret geht es um den 9,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Stausee Marmorera und dem Unterwerk Tinizong. Bei Mulegns und vor allem in der Talebene von Rona würde die Leitung nicht überall ihrem heutigen Verlauf folgen. Bei Rona soll sie den Swissgrid-Plänen zufolge nicht mehr mitten durch die Ebene führen, sondern östlich des Dorfs an den Waldrand gesetzt werden. «Damit würde die Talebene entlastet», schreibt Swissgrid in einem Flyer, der auch an die Bevölkerung verteilt wurde.