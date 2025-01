Surselva: Neue Köpfe gleich in zwei Gesundheitsinstitutionen

Wieder besetzt ist seit wenigen Tagen das Präsidium der Dachorganisation des Gesundheitsnetzes, jenes der regionalen Organisation Sana Surselva: In einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde der Disentiser René Epp zum Nachfolger des im Dezember per sofort zurückgetretenen Patrick Schaniel aus Sumvitg gewählt. Epp konnte sich dabei gegen den ebenfalls zur Verfügung stehenden Marcus Beer aus Ilanz/Glion durchsetzen, wie Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) am Freitag berichtete. Neu in den Vorstand aufgenommen wurde die Safientalerin Barbara Schneider. Vorzeitig verlassen wurde die Versammlung hingegen laut RTR vom Schlueiner Gemeindepräsidenten Ralf C. Schlaepfer – nicht ohne zuvor sein Vorstandsamt bei Sana Surselva wegen – so Schlaepfer – «mangelnder Transparenz» per sofort niedergelegt zu haben.