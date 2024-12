Die ersten Acts für das Quellrock Open Air 2025 sind bekannt

Ein «hochkarätiges Line-up» erwartet die Besucherinnen und Besucher des Quellrock Open Airs 2025 in Bad Ragaz, wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung bekannt geben. Neben regionalen Newcomern und etablierten Grössen der Musikszene dürfen sich die Festivalgäste am 20. und 21. Juni auch auf internationale Stars freuen, welche die Bühne zum Beben bringen werden.