Behörden schliessen wegen wenig Olympia-Verkehr Parkplatz in Zernez
Das Bündner Tiefbauamt schliesst aus Spargründen einen der zwei in Zernez eingerichteten Park-and-Ride-Plätzen zur Bewältigung des Zuschauerandrangs während der Olympischen Spiele.
17.02.26 - 10:28 Uhr
Graubünden
