Behörden schliessen wegen wenig Olympia-Verkehr Parkplatz in Zernez

Das Bündner Tiefbauamt schliesst aus Spargründen einen der zwei in Zernez eingerichteten Park-and-Ride-Plätzen zur Bewältigung des Zuschauerandrangs während der Olympischen Spiele.

Agentur
sda
17.02.26 - 10:28 Uhr
Graubünden
Der Park-and-Ride-Parkplatz südlich von Zernez: Weil er fast ungenutzt blieb, wurde er geschlossen.
Bild: Keystone-SDA
