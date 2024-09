Migros schliesst einzige Churer SportX-Filiale definitiv

Seit Dienstag herrscht Klarheit. Wie die Migros Ostschweiz in einer Mitteilung schreibt, hat das letzte Bündner SportX-Geschäft nur noch bis zum 19. Oktober geöffnet. Die Angestellten können anderswo bei der Migros Ostschweiz eine Stelle antreten. Zu den Gründen, weshalb keine Käufer für den Sportladen gefunden wurden, äussert sich die Migros in ihrer Mitteilung nicht. Für die Filialen in Buchs und im Melser Pizolpark, stehe die Migros Ostschweiz in Verkaufsverhandlungen mit Unternehmen aus der Sportartikelbranche, schreibt die Migros Ostschweiz. (bon)