Bahnhof Ilanz: Behindertengerechter Postautoplatz eingeweiht

Seit Donnerstagnachmittag ist am Bahnhof Ilanz der behindertengerechte Postautoplatz in Betrieb. Mit dessen Fertigstellung ist ein erstes Element des neu gestalteten Bahnhofs umgesetzt worden. Die Park+Ride-Anlage Pendas mit Parkplätzen für 51 Autos, 34 Parkplätzen für Velos und vier Töffparkplätzen geht gemäss einer Mitteilung per 1. Dezember in Betrieb. Fünf Ladestationen werden in einem zweiten Schritt noch erbaut.