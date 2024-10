Die «Wächterin der Drei Bünde» am Churer Mühleturm ist fertiggestellt

«Das Leuchten ist das Licht der Hoffnung, während die Augenbinde für Vertrauen steht. Vertrauen in die Zukunft, in die Stärke und die Einzigartigkeit unserer Gemeinschaft. Der Mais, von dem die Wächterin umgeben ist, wird im Mühleturm verarbeitet. Das Getreide, das über Italien in den Süden und über Deutschland in den Norden der Schweiz kam, ist aber auch ein Symbol für die Zuwanderung, die in der Entwicklung und im Wachstum des Kantons Graubünden seit jeher eine zentrale Bedeutung hat», so die Verantwortlichen.