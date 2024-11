In Roveredo gibt es jetzt auch eine MFK

«Der Kanton konnte mit diesem Neubau im Misox einen zeitgemässen Standort schaffen. Nun können die notwendigen Fahrzeug- und Führerprüfungen sowie Theorieprüfungen an einem Ort in modern ausgestatteten Räumlichkeiten durchgeführt werden», sagt Claudio Reich, Leiter des Strassenverkehrsamts, am Montag. Wie es in einem Schreiben weiter heisst, können in der neuen Prüfhalle und den angrenzenden Räumlichkeiten sämtliche Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen geprüft werden.