Musikschule Chur mit neuen Partnern

Die beiden bisher selbstständig auftretenden Institutionen Jugendmusik Chur sowie Stimmwerkbande sind ab dem kommenden Frühling unter dem Dach der Musikschule Chur vereint. Dies schreiben die drei Organisationen in einer Medienmitteilung. «Diese Neuausrichtung ist ein wichtiger Schritt für die musika­lische Bildung in Chur. Durch die Zusammenarbeit mit der Jugendmusik Chur und der Stimmwerkbande schaffen wir nicht nur ein breites musikalisches Bildungsangebot, sondern nutzen auch Synergien zwischen den Bildungsinstitutionen», wird Urban Derungs, Leiter der Musikschule Chur, in der Mitteilung zitiert.

Vereinbarung unterzeichnet

Möglich gemacht hat das erweiterte musikalische Bildungsangebot die im April 2023 erfolgte Revision des Kulturförderungsgesetzes. Gemäss diesem tritt die Musikschule Chur als alleiniger Anbieter für musikalische Bildung gegenüber der Stadt auf, kann jedoch Mandate für nicht selbst angebotenen Unterricht vergeben. Für die Blasmusik sowie für die Tambouren konnte gemäss Mitteilung die Jugendmusik Chur verpflichtet werden. Für den Chorgesang zeichnet neu die Stimmwerkbande verantwortlich. Die Leistungsvereinbarungen mit beiden Institutionen wurden kürzlich von den drei Präsidenten Sandro Lahl (Jugendmusik), Jürg Senn (Musikschule), Jörg Weyermann (Stimmwerkbande) sowie dem Musikschulleiter Urban Derungs unterzeichnet. In Kraft tritt die Vereinbarung ab diesem Frühlingssemester.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, profitiert neben der Jugendmusik Chur und der Musikschule Chur neu auch die Stimmwerkbande von den städtischen Subventionsgeldern für Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Chur. (red)

Die Jugendmusik Chur bildet gemäss der Mitteilung derzeit rund 70 junge Musikerinnen und Musiker aus und ermöglicht das Musizieren im Blasmusik- und Tambouren-Ensemble. Die Stimmwerkbande ist ein Kinder- und Jugendchor mit Sängerinnen und Sängern aus den Regionen Chur, Flims, Trin, Heinzenberg, Domleschg, Rheintal, Schanfigg und Mittelbünden. Derzeit singen rund 100 Kinder vom Kindergarten bis zur 9. Klasse mit.



Eine Anmeldung bei den drei Bildungsinstitutionen ist gemäss Mitteilung jederzeit möglich.