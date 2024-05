Im Prättigau blühen die Bergnarzissen: Das wird ordentlich gefeiert

Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni erblühen auf den Wiesen und Weiden in Seewis und Fanas im Prättigau, Hunderttausende von Bergnarzissen. Am Sonntag, den 26. Mai findet das traditionelle Narzissenfest statt. Die Seewiser feiern ihre diesjährige Blütenpracht mit einem urchigen Fest: Der traditionelle Narzissen-Sonntag findet jeweils auf «Pligugg» statt, wie Seewis Tourismus in einer Medienmitteilung schreibt.