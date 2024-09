Zivilschutz und Kanufahrer leisten wichtige Aufräumarbeiten im Misox

In einem weiteren Schritt wird die Wiederherstellung der von den Hochwassern stark betroffenen landwirtschaftlichen Flächen vorbereitet. Das Projekt soll die betroffenen Landwirte entlasten. In der kommenden Woche wird eine militärische Einheit damit beginnen, landwirtschaftliche Flächen in Soazza und Lostallo zu räumen und den Landwirtschaftsweg in Soazza im Gebiet von Fordeccia wieder zugänglich zu machen. (red)

